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قديروف يعلن تدمير معاقل القوات الأوكرانية في تشيرنيغوف

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أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تدمير العديد من معاقل وأفراد القوات الأوكرانية باستخدام المسيرات في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية.

وكتب قديروف عبر قناته على "تلجرام": "في إحدى المناطق الزراعية، في مقاطعة تشيرنيغوف، ضواحي قرية ليونوفكا، اكتشفت مسيراتنا الاستطلاعية موقعا للعدو قام بتجهيز عدة نقاط قوية، ويبدو أنه كان يخطط للتحصن في هذه المنطقة".

وأضاف: "بعد رصد مواقع قوات العدو، وبناء على المعلومات الواردة، تم تدمير جميع المواقع".

ونشر قديروف مقطع فيديو يوثق تدمير المسيرات لمواقع العدو.

 

اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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