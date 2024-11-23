نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر قديروف يعلن تدمير معاقل القوات الأوكرانية في تشيرنيغوف في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن حاكم جمهورية الشيشان الروسية رمضان قديروف تدمير العديد من معاقل وأفراد القوات الأوكرانية باستخدام المسيرات في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية.

وكتب قديروف عبر قناته على "تلجرام": "في إحدى المناطق الزراعية، في مقاطعة تشيرنيغوف، ضواحي قرية ليونوفكا، اكتشفت مسيراتنا الاستطلاعية موقعا للعدو قام بتجهيز عدة نقاط قوية، ويبدو أنه كان يخطط للتحصن في هذه المنطقة".

وأضاف: "بعد رصد مواقع قوات العدو، وبناء على المعلومات الواردة، تم تدمير جميع المواقع".

ونشر قديروف مقطع فيديو يوثق تدمير المسيرات لمواقع العدو.