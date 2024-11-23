نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبو عبيدة يعلن مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات إثر هجمات الجيش شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن الناطق باسم "كتائب القسام" أبو عبيدة اليوم السبت، مقتل إحدى الأسيرات الإسرائيليات إثر القصف والهجوم الإسرائيلي على مناطق شمال قطاع غزة.

وقال أبو عبيدة في بيان عبر قناتها على "تلغرام": "بعد عودة الاتصال المنقطع منذ أسابيع مع مجاهدين مكلفين بحماية أسرى للعدو؛ تبين مقتل إحدى أسيرات العدو في منطقة تتعرض لعدوان صهيوني شمال قطاع غزة.. فيما لا يزال الخطر محدقا بحياة أسيرة أخرى كانت معها".

وأكد أن "مجرم الحرب نتنياهو وحكومته وقادة جيشه يتحملون المسئولية الكاملة عن حياة أسراهم وهم الذين يصرّون على الإمعان في التسبب بمعاناتهم ومقتلهم".

وأضاف أبو عبيدة: "على العدو أن يستعد للتعامل مع معضلة اختفاء جثث أسراه القتلى بسبب التدمير الواسع وبسبب استشهاد بعض الآسرين".