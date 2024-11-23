نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر 4 ملايين عائلة مهددة بالتفكك في الولايات المتحدة بسبب خطط ترامب لترحيل المهاجرين في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت شبكة NBC News بأن ما لا يقل عن 4 ملايين أسرة في الولايات المتحدة قد تتفكك إذا تم تنفيذ خطط الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لترحيل المهاجرين غير الشرعيين.

وذكرت القناة الأمريكية أن "عمليات الترحيل الجماعي التي يخطط لها ترامب قد تؤدي إلى فصل 4 ملايين أسرة ذات وضع قانوني مختلط"، مشيرة إلى أن هذه الأسر تتكون من أفراد يحملون الجنسية الأمريكية وآخرين غير شرعيين.

وفي وقت سابق من نوفمبر، أفادت "NBC News" بأن إدارة ترامب قد تنشئ مراكز احتجاز جديدة للمهاجرين قرب المدن الكبرى في البلاد، بما في ذلك لوس أنجلوس وميامي وشيكاغو ودنفر.

وفي مقابلة أجراها ترامب في أغسطس مع مراسل "NBC News"، لم يستبعد إمكانية فصل الأسر التي يكون أحد أعضائها مهاجرا غير شرعي، كجزء من مبادرته للترحيل الجماعي، لكنه وعد بـ "اتخاذ تدابير" لمعالجة مثل هذه الحالات.

وبعد فوزه بالانتخابات، أكد ترامب عزمه على تنفيذ برنامج الترحيل الجماعي للمهاجرين غير الشرعيين، الذي يتضمن إعلان حالة الطوارئ واستخدام الموارد العسكرية.

جدير بالذكر أن عمليات الترحيل الجماعي كانت واحدة من القضايا الرئيسية في حملة ترامب الانتخابية. وخلال ولايته الأولى، سبق أن أعلن حالة الطوارئ لتوجيه أموال البنتاغون لبناء جدار على الحدود مع المكسيك.