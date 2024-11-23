العالم اليوم - الذهب يسجل ارتفاعا أسبوعيا قويا وسط مخاوف من حرب أوكرانيا

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 04:24 مساءً - سجلت أسعار المعدن الأصفر مكاسب أسبوعية قوية، مع اقبال المستثمرين على الملاذ الآمن بسبب تصاعد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا.

تحركات الأسعار

خلال الأسبوع الماضي، ارتفعت أسعار الذهب بنحو 5.7 بالمئة، لتسجل أفضل أداء أسبوعي منذ مارس 2023.

وتسبب ازدياد حدة الصراع بين روسيا وأوكرانيا في ارتفاع أسعار الذهب هذا الأسبوع بأكثر من 170 دولاراً من أدنى مستوى لها في شهرين عند 2536.71 دولار الخميس الماضي.

وتجاوز الذهب مستوى 2700 دولارا للأونصة للمرة الأولى منذ أكثر من أسبوعين.

وخلال تداولات الجمعة، صعد الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 1.5 بالمئة، ليصل إلى2709.24 دولارا للأونصة، وهو أعلى مستوى منذ 6 نوفمبر.

واستقرت العقود الآجلة للذهب الأميركي بنسبة 1.4 بالمئة عند 2712.20 دولاراً.