اتفاق أميركي فلبيني لتبادل المعلومات العسكرية

مانيلا ـ ا.ف.ب: وقَّع وزيرا الدفاع الأميركي والفلبيني اتفاقًا بشأن تبادل المعلومات والتكنولوجيا العسكرية السرية، في وقت يعزز الحليفان القديمان التعاون بينهما في محاولة لمواجهة النفوذ الصيني في المنطقة.
ووقَّع وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن الاتفاق مع نظيره الفلبيني جيلبرتو تيودورو في بداية زيارة إلى مانيلا يعقد خلالها اجتماعًا مع الرئيس فرديناند ماركوس.
وقال مسؤولون إن «اتفاقية الأمن العام للاستخبارات العسكرية» تسمح بتبادل المعلومات السرية التي يمكن أن تفيد الدفاع الوطني الفلبيني، وتسهل بيع بعض التقنيات السرية.
ولم يدلِ أوستن وتيودورو بأيِّ تصريحات في مراسم التوقيع، لكن وزارة الدفاع الفلبينية قالت إن الوثيقة هي «خطوة حاسمة لتعزيز تبادل المعلومات وتعميق العمل البينيّ بين الفلبين والولايات المتحدة».
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