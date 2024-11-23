ست مجازر ضد العائلات الفلسطينية بغزة .. واقتحامات واعتقالات بالضفة

القدس المحتلة ـ « الوطن» ـ وكالات:
واصلت الطائرات الإسرائيلية قصفها لمختلف مناطق قطاع غزَّة مُخلِّفةً أعدادًا كبيرة من الشهداء والجرحى، حيث ارتكب الاحتلال الإسرائيلي ست مجازر ضد العائلات في القطاع وصل منها للمشافي ٤٧ شهيدًا و١٣٩ مُصابًا خلال ٢٤ ساعة.
وارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي إلى ٤٣٨٤٦ شهيدًا و١٠٣٧٤٠ مُصابًا منذ السابع من اكتوبر للعام ٢٠٢٣م.
كما شنَّت قوات الاحتلال صباح وفجر أمس حملة اقتحامات وتفتيشات واعتقالات في مناطق مختلفة بالضفَّة والقدس، فيما اندلعت اشتباكات في مُخيَّم بلاطة شرق نابلس وتم استهداف آليَّات الاحتلال بعبوات «أقصى1». واقتحمت قوات الاحتلال مُخيَّم بلاطة وشرعت بتدمير ممتلكات الفلسطينيين، كما اندلعت اشتباكات مسلحة بين جيش الاحتلال وكتائب شهداء الأقصى.
وأفادت مصادر أن جيش الاحتلال اقتحم بلدة جَبَع جنوب مدينة جنين واعتقل شابًّا. وأضافت المصادر أن عددًا من آليَّات الاحتلال اقتحمت البلدة من مستوطنة «حومش».
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