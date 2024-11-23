«حزب الله» يستهدف تجمعا لقوات إسرائيلية فـي مستوطنة كريات شمونة

بيروت ـ د.ب.أ: أعلن «حزب الله» في بيان له فجر أمس أن عناصره استهدفوا الليلة قبل الماضية تجمعًا لقوات إسرائيلية في مستوطنة كريات شمونة.
وقال «حزب الله» في البيان إنه «دعمًا لشَعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزَّة، وإسنادًا لمُقاومته الباسلة والشريفة، ودفاعًا عن لبنان وشَعبه، استهدف مجاهدو المُقاومة تجمعًا لقوات جيش العدو الإسرائيلي في مستوطنة كريات شمونة، بصلية صاروخية».
كما أعلن حزب الله استشهاد مسؤول العلاقات الإعلامية في الحزب في غارة إسرائيلية استهدفته أول أمس الأحد في قلب العاصمة بيروت.
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