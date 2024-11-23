بعد سماح واشنطن لكييف باستخدام صواريخ بعيدة المدى .. الصين تدعو إلى السلام فـي أوكرانيا

بكين ـ ا.ف.ب: جددت الصين الاثنين دعوتها لتسوية سلمية للحرب في أوكرانيا، بعد قرار واشنطن السماح لكييف باستخدام صواريخ أميركية بعيدة المدى ضد أهداف عسكرية داخل روسيا.

وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان في إحاطة صحافية، ردًّا على سؤال عن القرار الأميركي، «الأمر الأكثر إلحاحًا هو التشجيع على تهدئة الوضع في أقرب وقت ممكن»، داعيًا إلى «وقف إطلاق نار سريعًا وحل سياسي».