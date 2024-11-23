إيران تحتج على اعتقال عنيف لطلاب في روسيا

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 03:32 مساءً - قدمت إيران احتجاجا إلى موسكو بشأن ما وصفته بالاعتقال "العنيف" لطلاب إيرانيين في جامعة في مدينة قازان الروسية، حسبما ذكرت وسائل إعلام رسمية اليوم السبت.

اعتقلت الشرطة طالبين إيرانيين زارا مركز تمديد التأشيرات في جامعة قازان الفيدرالية يوم الجمعة بعد تعرضهما "للضرب غير الإنساني وغير المهني"، وفقًا لوكالة أنباء إيرنا الرسمية، التي نقلت عن بيان من القنصلية الإيرانية في المدينة.

وردًا على ذلك، قدمت إيران "مذكرة احتجاج" إلى وزارة الخارجية الروسية تدين "المعاملة العنيفة للطلاب الإيرانيين من قبل الشرطة"، حسبما ذكرت إيرنا.

طلبت إيران، الحليف الوثيق لروسيا، "تفسيرات" للحادث.

تم إطلاق سراح الطالبين في وقت متأخر من يوم الجمعة بعد تدخلات القنصلية.

قالت الخدمة الصحفية لشرطة قازان عبر تيليجرام أمس الجمعة، إن الصراع بين الطلاب تحول إلى جسدي، وأن الضباط "اعتقلوا المحرضين" على القتال.

ولم يذكر البيان جنسية المعتقلين.

وأفادت لجنة التحقيق الإقليمية في قازان، أنه تم اعتقال مواطنين أجنبيين بتهمة "استخدام العنف ضد ممثل السلطة".

وقال منشور على منصة X من كاظم جلالي سفير طهران في موسكو، إن كبير الدبلوماسيين الإيرانيين عباس عراقجي تابع الحادث "مرارًا وتكرارًا".

وأدان جلالي في منشور آخر يوم الجمعة "أي نوع من سوء السلوك مع الطلاب الإيرانيين"، مطالبًا بمحاسبة "السلطات الروسية المسؤولة".