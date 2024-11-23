العالم اليوم - مقتل أم وأبنائها الأربعة في غارة إسرائيلية على بلدة لبنانية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - قتلت أم وأبناؤها الأربعة في الغارة الإسرائيلية على بلدة شمسطار شرقي بيروت، السبت.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية في لبنان، أن "الغارة التي استهدفت منزلا في بلدة شمسطار، أدت إلى استشهاد أسرة مؤلفة من أم و4 أولاد".

وكانت الوكالة ذكرت في وقت سابق أنه في قضاء النبطية، أدت الغارة التي شنتها القوات الإسرائيلية على بلدة رومين إلى "سقوط 5 شهداء كحصيلة أولية".

وأضافت: "أغار الطيران الحربي على منزل خال من السكان في بلدة الحفير التحتا المجاورة لبلدة بوداي، من دون وقوع إصابات، وشن غارة ثانية على بلدة شمسطار، وهناك إصابات ناجمة عن الغارة الأولى".

وتشهد المناطق الحدودية جنوبي لبنان تبادلا لإطلاق النار بين الجيش الإسرائيلي وحزب الله منذ أكتوبر 2023، بعد إعلان إسرائيل الحرب على غزة، وإعلان حزب الله مساندة القطاع.

ومنذ أسابيع بدأ الجيش الإسرائيلي عملية عسكرية واسعة في لبنان، تلاها توغل بري في الجنوب.