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أحمد جودة - القاهرة - الصحة الفلسطينية، في تصعيد خطير للأوضاع في قطاع غزة، ارتكب الاحتلال الإسرائيلي سبع مجازر مروعة بحق العائلات الفلسطينية خلال 48 ساعة، مما أسفر عن استشهاد 120 شخصًا وإصابة 205 آخرين بجروح متفاوتة الخطورة.

وفق ما أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، تعكس هذه الأرقام حجم المعاناة الإنسانية التي يعيشها القطاع، حيث تتعرض العائلات للاستهداف المباشر، وسط تفاقم الأزمة الصحية في ظل حصار خانق ونقص حاد في الموارد الطبية.

المجازر: استهداف المدنيين والأبرياء

المجازر التي ارتكبها الاحتلال تركزت على استهداف المنازل السكنية المكتظة بالعائلات، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني، العائلات الفلسطينية وجدت نفسها ضحية هجمات مكثفة ومفاجئة، حيث سقطت أعداد كبيرة من النساء والأطفال بين الشهداء والجرحى.

وأوضح شهود عيان أن غارات الاحتلال استهدفت تجمعات مدنية في مناطق مختلفة من القطاع، مما أدى إلى دمار واسع النطاق وترك العديد من الأسر تحت الأنقاض، فرق الإنقاذ والطواقم الطبية عملت في ظروف قاسية لانتشال الجثامين وإنقاذ الجرحى، لكن الأعداد الكبيرة من الضحايا شكلت تحديًا هائلًا للنظام الصحي في غزة.

عاجل- الصحة الفلسطينية: 7 مجازر في غزة تخلف 120 شهيدًا و205 جريحًا خلال يومين

التحديات الصحية: قطاع طبي ينهار

الصحة الفلسطينية، تعاني المستشفيات والمراكز الصحية في غزة من ضغوط غير مسبوقة نتيجة العدد الكبير من الجرحى الذين يحتاجون إلى رعاية طبية عاجلة، القطاع الصحي، الذي يعاني بالفعل من نقص حاد في الأدوية والمستلزمات الطبية بسبب الحصار الإسرائيلي المستمر، يواجه صعوبة في التعامل مع تدفق الجرحى والمصابين.

تتعرض الطواقم الطبية لتهديدات مستمرة نتيجة القصف المتواصل، حيث أفادت تقارير بتضرر العديد من المنشآت الصحية بفعل الهجمات الإسرائيلية، وفي ظل هذه الظروف، تعمل الطواقم الطبية بلا توقف لإنقاذ الأرواح، لكن نقص الموارد والأجهزة اللازمة يزيد من تعقيد الأوضاع.

عاجل- الصحة الفلسطينية: 7 مجازر في غزة تخلف 120 شهيدًا و205 جريحًا خلال يومين

الأبعاد الإنسانية: معاناة مستمرة للعائلات

المجازر الأخيرة لم تقتصر على الأضرار الجسدية فحسب، بل خلفت أيضًا أزمات نفسية واجتماعية عميقة بين السكان، العائلات التي فقدت أفرادًا منها أو تعرضت لتدمير منازلها تواجه الآن تحديات إنسانية هائلة، بما في ذلك البحث عن مأوى والطعام والاحتياجات الأساسية.

استهداف المنازل المكتظة بالسكان أدى إلى نزوح مئات الأسر، مما زاد من معاناة المدنيين في ظل قلة الملاجئ الآمنة والبنية التحتية المدمرة، الأوضاع الإنسانية في غزة تزداد سوءًا يومًا بعد يوم، وسط تقاعس المجتمع الدولي عن توفير حماية فعالة للمدنيين الفلسطينيين.

ردود الفعل الدولية: إدانات دون أفعال

على الرغم من الإدانات الدولية المتكررة لهذه المجازر، إلا أن الاستجابة العملية على الأرض لا تزال غائبة، المجتمع الدولي مطالب بتحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية من خلال الضغط على الاحتلال لوقف استهداف المدنيين وفتح قنوات المساعدات الإنسانية بشكل عاجل.