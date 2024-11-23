نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بشرى سارة للعراقيين: استلم 1،500،000 دينار من مصرف الرشيد الآن! في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يبحث العديد من العراقيين عن حلول مالية ميسرة تساعدهم في تحقيق تطلعاتهم سواء لشراء عقارات أو تلبية احتياجاتهم الشخصية. وفي هذا السياق، يُبرز مصرف الرشيد مكانته كأحد أبرز المصارف العراقية التي تقدم برامج سلف مالية مرنة تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار عراقي، مع فترات سداد طويلة تمتد حتى 20 عامًا وبشروط ميسرة.

تفاصيل السلف المالية المقدمة من مصرف الرشيد

أعلن مصرف الرشيد عن إتاحته للسلف بمبالغ تصل إلى 150 مليون دينار، مخصصة لأغراض مثل شراء قطع أراضٍ أو شقق سكنية. يمكن الحصول على هذه السلف بسهولة من خلال تقديم الوثائق المطلوبة واستيفاء الشروط المحددة من قبل المصرف.

الشروط والإجراءات الأساسية:

1. تقديم طلب رسمي للحصول على السلفة.



2. إرفاق عقد بيع العقار الذي سيتم تمويله، بما يتناسب مع الموقع الجغرافي.



3. تقديم ضمانات كافية تشمل رهن عقار صالح، مع إجراء فحص ميداني من قبل لجنة مختصة.

الأوراق المطلوبة للتقديم

على الراغبين في الحصول على السلفة تقديم الوثائق التالية:

هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.

شهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.

البطاقة السكنية.

هوية الموظف بالنسبة للموظفين.

عقد عقار أو رهن عقاري لضمان السلفة.

تعهد دائرة الكفيل لضمان الالتزام في حالة وفاة المستفيد.



المزايا الرئيسية للسلفة

فائدة منخفضة لا تتجاوز 5%.

متاحة للعراقيين بعمر 18 عامًا فأكثر.

فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.

شروط ميسرة تناسب الموظفين والمتقاعدين على حد سواء.



كيفية التقديم

1. توجه إلى أقرب فرع من فروع مصرف الرشيد في محافظتك.



2. استفسر عن تفاصيل السلف المتاحة وشروطها.



3. قدم المستندات المطلوبة وابدأ إجراءات الحصول على السلفة.

يواصل مصرف الرشيد تقديم خدماته المميزة ليكون شريكًا موثوقًا للعراقيين، مقدمًا حلولًا مالية مرنة تدعم أحلامهم وتلبي احتياجاتهم بكل سهولة.

أنواع السلف المتوفرة من مصرف الرشيد

1. سلف لشراء قطعة أرض أو عقار سكني:

مخصصة للأفراد الراغبين في شراء أرض أو منزل.

تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار.

فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.

تستلزم تقديم عقد بيع ورهن العقار.

2. سلف للموظفين والمتقاعدين:

مصممة لتلبية احتياجاتهم اليومية أو الطارئة.

تتميز بإجراءات ميسرة وسرعة في الموافقة.

يمكن استلام مبالغ تصل إلى عدة ملايين دينار حسب راتب الموظف أو المتقاعد.

3. سلف شخصية قصيرة الأجل:

تُمنح لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

مبالغ صغيرة إلى متوسطة بفترات سداد قصيرة.