العالم اليوم - رغم الخسارة.. رونالدو يتفادى رقما سلبيا أمام القادسية

انتم الان تتابعون خبر رغم الخسارة.. رونالدو يتفادى رقما سلبيا أمام القادسية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 01:29 مساءً - تفادى نجم النصر السعودي كريستيانو رونالدو الوقوع في رقم سلبي مع فريقه، الذي خسر أمام القادسية 1-2 في الدوري المحلي، الجمعة.

وسجل رونالدو هدف فريقه الوحيد في اللقاء، ليتفادى الفشل في التسجيل 3 مباريات متتالية، وهو ما لم يحدث لأسطورة البرتغال منذ انضمامه إلى النصر في يناير 2023.

وفي الجولتين السابقتين، لعب رونالدو مع النصر أمام الهلال والرياض من دون أن يمارس هوايته المفضلة في هز شباك المنافسين.

وكانت هذه المرة الرابعة التي يغيب فيها كريستيانو تهديفيا عن مباراتين متتاليتين ضمن دوري روشن السعودي.

وفي كل مرة من الثلاث السابقة، تكون عودته إلى التسجيل في المسابقة عبر المباراة الثالثة، وهو ما تكرر أيضا أمام القادسية.

وفي السياق ذاته، ارتفع عدد فرق الدوري السعودي التي استقبلت أهدافا من رونالدو إلى 19، إذ انضم القادسية إلى لائحة من الفرق التي عجزت عن منع هذه الأهداف، وتلقت على الأقل واحدا منها.

ولا يغيب عن اللائحة سوى الباطن والهلال، الذي أحرز رونالدو أمامه 3 أهداف في كأس الملك سلمان للأندية العربية، وكأس الدرعية للسوبر السعودي.