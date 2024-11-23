نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر خبر سار للعراقيين: استلم 1،500،000 دينار في حسابك الآن من مصرف الرشيد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يسعى العديد من المواطنين في العراق للبحث عن أفضل الحلول المالية التي تقدمها المصارف، سواء لتلبية احتياجاتهم الشخصية أو لتحقيق أهداف كبيرة مثل شراء عقار. يُعد مصرف الرشيد من أبرز المصارف العراقية التي توفر خيارات تمويلية مميزة تتناسب مع احتياجات الموظفين والمتقاعدين على حد سواء. ومن بين أبرز هذه الخدمات، السلف المالية التي تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار عراقي، مع خيارات سداد مرنة تمتد حتى 20 عامًا.

تفاصيل السلفة من مصرف الرشيد

أعلن مصرف الرشيد عن إمكانية التقديم على السلف بسهولة، بشرط أن يتم استخدامها لأغراض مثل شراء قطعة أرض أو شقة سكنية. يتم ذلك من خلال تقديم المستندات المطلوبة واتباع الإجراءات المعتمدة.

شروط السلفة:

تقديم طلب إقرار من المقترض.

إرفاق عقد بيع خاص بالعقار وفقًا للموقع الجغرافي الذي يتبع له الفرع.

تقديم ضمانات مثل رهن أو عقد عقار صالح، مع إجراء فحص ميداني للعقار من قبل لجنة مختصة في المصرف.



المستندات المطلوبة للتقديم على السلفة

للحصول على السلفة، يجب تقديم الوثائق التالية:

1. هوية الأحوال المدنية سارية المفعول.

2. شهادة الجنسية العراقية أو البطاقة الوطنية الموحدة.

3. البطاقة السكنية.

4. هوية الموظف (للعملاء من الموظفين).

5. عقد عقار أو رهن عقاري.

6. تعهد دائرة الكفيل لضمان إبلاغ المصرف في حالة وفاة العميل.

مزايا السلفة

نسبة فائدة منخفضة: تصل إلى 5% فقط.

متاحة للعراقيين ممن يبلغون 18 عامًا فأكثر، مع شرط أن يكون المتقدم كامل الأهلية.

فترات سداد مرنة قد تصل إلى 20 عامًا.



خطوات التقديم

1. توجه إلى فرع مصرف الرشيد الأقرب لك.



2. استفسر عن السلف المناسبة لاحتياجاتك.



3. قدم المستندات المطلوبة واتبع التعليمات الخاصة بالإجراءات.

مصرف الرشيد يضع عملاءه في المقدمة من خلال خدمات مالية مبتكرة تلائم احتياجاتهم، مما يجعله خيارًا مثاليًا للراغبين في تحقيق طموحاتهم بأقل جهد وأفضل شروط.

مصرف الرشيد يعد من أهم المؤسسات المصرفية العراقية التي تقدم حلولًا مالية متكاملة للأفراد، خاصة الموظفين والمتقاعدين. يقدم المصرف مجموعة متنوعة من السلف والقروض الميسرة التي تلبي احتياجات العملاء مثل شراء العقارات أو تلبية المتطلبات الشخصية. ومن أبرز هذه السلف تلك التي تصل إلى 150 مليون دينار عراقي بفائدة تنافسية وشروط سداد مرنة.

أنواع السلف المتوفرة من مصرف الرشيد

1. سلف لشراء قطعة أرض أو عقار سكني:

مخصصة للأفراد الراغبين في شراء أرض أو منزل.

تصل قيمتها إلى 150 مليون دينار.

فترات سداد مرنة تصل إلى 20 عامًا.

تستلزم تقديم عقد بيع ورهن العقار.

2. سلف للموظفين والمتقاعدين:

مصممة لتلبية احتياجاتهم اليومية أو الطارئة.

تتميز بإجراءات ميسرة وسرعة في الموافقة.

يمكن استلام مبالغ تصل إلى عدة ملايين دينار حسب راتب الموظف أو المتقاعد.

3. سلف شخصية قصيرة الأجل:

تُمنح لتغطية النفقات الشخصية العاجلة.

مبالغ صغيرة إلى متوسطة بفترات سداد قصيرة.

