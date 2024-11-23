العالم اليوم - رويترز: أرامكو ديجيتال ترغب بشراء حصة من "مافينير" الأميركية

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:23 صباحاً - كشفت وكالة رويترز، الجمعة، أن مصادر ذكرت أن شركة "أرامكو ديجيتال"، الذراع الرقمي لشركة النفط السعودية العملاقة أرامكو، تجري محادثات للحصول على حصة أقلية كبيرة في مافينير الأميركية.

ومن المرجح أن تقدر الصفقة قيمة الشركة الأميركية المصنعة لبرمجيات الاتصالات بنحو ثلاثة مليارات دولار، بحسب رويترز.

وذكرت المصادر أن "أرامكو ديجيتال" تجري محادثات لاستثمار نحو مليار دولار في مافينير، وأن من المرجح توقيع الصفقة قبل نهاية العام، لكنهم نبهوا إلى أن الصفقة غير مضمونة.

وقالت المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها نظرا لسرية المحادثات، إن مافينير تعمل مع بنك الاستثمار "إيفركور" في محادثاتها مع أرامكو ديجيتال.

وستكون صفقة أرامكو ديجيتال أول صفقة رئيسية لها في قطاع الاتصالات كجزء من خطة رؤية 2030 للمملكة التي تركز على التقدم التكنولوجي والتنويع الاقتصادي.