العالم اليوم - بسبب التجسس.. جامعة تشدد معايير القبول للماجستير والدكتوراه

انتم الان تتابعون خبر بسبب التجسس.. جامعة تشدد معايير القبول للماجستير والدكتوراه من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 11:23 صباحاً - شددت جامعة "إي.تي.إتش زيورخ"، أكبر جامعة تقنية في سويسرا، معايير القبول لبرامج الماجستير والدكتوراه، في بعض مجالات العلوم والتكنولوجيا، في أكتوبر.

وبررت جامعة زيورخ هذه الخطوة بأنها امتثال للقوانين السويسرية لمكافحة التجسس الدولي.

وسيؤثر هذا التغيير على المتقدمين من دول خاضعة للعقوبات الدولية، بما في ذلك إيران وأفغانستان وروسيا، حسب وكالة بلومبرغ للأنباء اليوم السبت.

غير أن معظم المتضررين سيكونون من المواطنين الصينيين، وفقا للأسوشيتد برس.

وذكرت الجامعة أن أكثر من 1300 طالب صيني التحقوا بالمعهد منذ عام 2023، أي ضعف العدد المسجل في عام 2018.