العالم اليوم - الدفاع المدني: 19 قتيلا جراء غارات إسرائيلية على قطاع غزة

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شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 09:25 صباحاً - أفاد الدفاع المدني في غزة، صباح اليوم السبت، بمقتل 19 شخصا، بينهم أطفال، في غارات ليلية إسرائيلية وقصف مدفعي عنيف على مناطق مختلفة في القطاع الفلسطيني.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة محمود بصل، لوكالة فرانس برس "استشهد 19 مواطنا وأصيب أكثر من 40 آخرين، وغالبيتهم في 3 مجازر في سلسلة من الغارات الجوية الإسرائيلية العنيفة بعد منتصف الليل وحتى صباح اليوم على قطاع غزة".

وكان مراسلنا أفاد صباح اليوم بأن جهاز الدفاع المدني بغزة أعلن مساء أمس الجمعة عن 2300 قتيل ومفقود منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية على شمالي القطاع قبل أكثر من شهر.

وفي مدينة غزة قتل 7 فلسطينيين وأصيب آخرون في قصف إسرائيلي على منزل في حي الزيتون جنوبي المدينة.

كما قتل 7 فلسطينيين آخرين في غارات إسرائيلية استهدفت منزلين في خان يونس جنوبي القطاع.

يأتي ذلك في وقت شهدت فيه محافظة وسط القطاع قصف مدفعيا مكثفا استهدف شرقي مخيمي البريج والمغازي بالتزامن عمليات نسف لمبان سكنية بالقرب من محور نتساريم شمال مخيم النصيرات وسط القطاع، حيث قتل 4 فلسطينيين في قصف إسرائيلي على منزل بمخيم النصيرات.