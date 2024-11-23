إعلام إسرائيلي: المستهدف بغارة وسط بيروت قيادي بحزب الله

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 23 نوفمبر 2024 08:34 صباحاً - زعمت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، أن المستهدف في الغارة الجوية التي استهدفت مبني سكني وسط بيروت، القيادي في حزب الله اللبناني طلال حمية.

وأفادت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" بأن حزب الله عيّن "حمية" رئيسًا للعمليات، خلفًا لإبراهيم عقيل، الذي اغتالته إسرائيل في 20 سبتمبر الماضي.

شنّ طيران جيش الاحتلال الإسرائيلي غارة جوية، اليوم السبت، وسط العاصمة اللبنانية بيروت، أسفرت عن تدمير مبنى سكني مؤلف من 8 طوابق في شارع المأمون بمنطقة البسطة.

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية، أن أربعة صواريخ على الأقل، أطلقت في هجوم جوي على وسط بيروت، مع مواصلة إسرائيل لحملتها العسكرية المُكثفة على حزب الله اللبناني.

وأكدت وزارة الصحة اللبنانية، أن الغارة الإسرائيلية على منطقة البسطة في بيروت أسفرت عن استشهاد 4 أشخاص وأكثر من 30 مصابًا، في حصيلة أولية للحادث.

ومنذ أواخر سبتمبر الماضي، كثّفت إسرائيل ضرباتها الجوية، وبدأت عمليات برية في لبنان، بعد نحو عام من تبادل القصف مع حزب الله على خلفية الحرب على قطاع غزة، واعتبر حزب الله ضرباته تلك "جبهة إسناد" لغزة منذ بدء الحرب عليها في أكتوبر 2023.

ونقلت إسرائيل ثقل عملياتها العسكرية إلى الجبهة الشمالية مع حزب الله، وكثّفت غاراتها بدءًا من 23 سبتمبر الماضي، وأعلنت في 30 من الشهر نفسه بدء عمليات برية.