العالم اليوم - أوامر إخلاء إسرائيلية في منطقتي الحدت والشويفات في بيروت

انتم الان تتابعون خبر أوامر إخلاء إسرائيلية في منطقتي الحدت والشويفات في بيروت من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 23 نوفمبر 2024 08:27 صباحاً - وجه الجيش الإسرائيلي، اليوم السبت، إنذارات لسكان مبان في منطقتي الحدت والشويفات في بيروت بالإخلاء، وذلك بعد ساعات من قصفه مبنى بوسط بيروت بصواريخ ثقيلة أدت إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح.

وقالت وكالة الأنباء اللبنانية في وقت لاحق إن الجيش الإسرائيلي "نفذ غارة عنيفة على الضاحية الجنوبية، منطقة الحدث محيط الجامعة اللبنانية".

وأفادت الوكالة أيضا بأن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في صور أدت الى مقتل شخصين.

وكانت وسائل إعلام لبنانية أفادت بمقتل شخصين في غارة إسرائيلية على شاطئ مدينة صور جنوبي لبنان.

من ناحية ثانية، قالت الوكالة إن الغارة السابقة صباح اليوم السبت التي استهدفت مبنى مؤلفمن 8 طوابق في منطقة البسطة، وسط العاصمة بيروت، نفذت بست صواريخ يمكنها اختراق المخابئ.

وأشارت إلى أن الصواريخ خلفت عدد كبير من الإصابات بين المدنيين ودمار واسع في المباني.

وكان الوكالة ذكرت في تقرير سابق أن "غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد 4 أشخاص وإصابة 23 آخرين بجروح".

وأوضحت أن عمليات رفع الأنقاض ما زالت مستمرة.

وأفادت وزارة الصحة بأن 3645 شخصا قتلوا في لبنان منذ بداية الاشتباكات بين إسرائيل وحزب الله قبل أكثر من عام.

وأشارت مراسلة دوت الخليج، إلى أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا وسط بيروت.

وأكدت أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت صواريخ ثقيلة على شارع فتح الله بمنطقة البسطة الفوقا.