نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر اشتباكات عنيفة بين مقاتلي "حزب الله" والقوات الإسرائيلية في بلدة الخيام جنوبي لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت مراسلة Rt مساء اليوم الجمعة، باندلاع اشتباكات بين مقاتلي "حزب الله" وقوات الجيش الإسرائيلي عند مثلث بلدات مارون الراس - عيناتا - بنت جبيل، جنوبي لبنان.

وأشارت المراسلة إلى ارتفاع حدة الاشتباكات في بلدة الخيام الجنوبية، مع رصد تقدم عدد من دبابات الميركافا الإسرائيلية.

كما أكدت المراسلة عبور سرب من الطائرات المسيّرة من لبنان باتجاه شمال إسرائيل.

وكان "حزب الله" قد أعلن في وقت سابق من اليوم، أن مقاتليه "شنّوا عند الساعة 03:00 من بعد ظهر اليوم الجمعة، هجوما جويا بسربٍ من المسيّرات الانقضاضية على تجمع لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند الأطراف الشرقية لمدينة الخيام، للمرّة السابعة"، مؤكدا "إصابة الأهداف بدقة".

وقال "حزب الله" في بيان آخر له: "دعما لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، وإسنادا لمُقاومته الباسلة ‌‏‌‏‌والشريفة، ودفاعا عن لبنان ‏وشعبه، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية عند الساعة 07:10 من مساء اليوم الجمعة، تجمعا لقوات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلث دير ميماس، للمرة الثانية، بصلية صاروخية".

كما أكد "حزب الله" اللبناني اليوم، تنفيذه لعدد من العمليات ضد إسرائيل، لافتا إلى أنه استهدف تجمعات لجنود الجيش الإسرائيلي وتصدى لطائرة حربية.