نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر وزيرة نمساوية سابقة تؤكد: واشنطن والغرب عجزوا أمام صاروخ "أوريشنيك" الروسي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شددت كارين كنيسل وزيرة خارجية النمسا سابقًا، على عجز الولايات المتحدة والغرب عن اعتراض صاروخ "أوريشنيك" الروسي.

وأضافت كنيسل في منشور عبر قناتها على "تلغرام": "ردت روسيا اليوم على العديد من استفزازات الناتو الأخيرة، لقد أدرك الكثيرون أن روسيا نفذت هجوما مشتركا على أهداف في أوكرانيا باستخدام صاروخ جديد متوسط ​​المدى تفوق سرعته سرعة الصوت".

وأكدت وزيرة خارجية النمسا سابقًا: "لا تمتلك الولايات المتحدة ولا أية دول أخرى في العالم حاليا أنظمة دفاع جوي قادرة على اعتراض الصواريخ الروسية الحديثة".

وفي وقت سابق، شدد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على أنه "لا توجد وسائل لمواجهة أحدث أسلحة روسيا اليوم" كما كشف النقاب عن نظام صاروخي جديد متوسط المدى أجرى الجيش الروسي اختبارات ناجحة عليه يحمل اسم "أوريشنيك".

وأكد أن الاختبارات في الظروف القتالية لنظام الصواريخ "أوريشنيك" تجرى ردا على الأعمال العدوانية لدول "الناتو" تجاه روسيا.

وأضاف: "أنظمة الدفاع الصاروخي الحالية، بما في ذلك الأمريكية في أوروبا، لن تكون قادرة على اعتراض صواريخ مثل أوريشنيك، أحدث الصواريخ الروسية تهاجم الأهداف بسرعة 2-3 كيلومتر في الثانية، ولا تعترضها أنظمة الدفاع الصاروخي".

وتابع أن "الولايات المتحدة هي التي دمرت نظام الأمن الدولي وليس روسيا، كما أنها تدفع العالم بأكلمه نحو صراع شامل"، وقال "نعتقد أن الولايات المتحدة ارتكبت خطأ بانسحابها من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى من جانب واحد في عام 2019 تحت ذريعة واهية".

وأشار إلى أن "روسيا تعتبر نفسها صاحبة الحق في استخدام أسلحة ضد منشآت عسكرية لدول تستخدم أسلحتها ضدها"، وقال إن القوات المسلحة الروسية شنت ضربة على منشأة للصناعات الدفاعية الأوكرانية ردا على هجمات بأسلحة أمريكية وبريطانية على روسيا.