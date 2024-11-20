زيلينسكي يعترف باستحالة "إعادة" شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية

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أحمد جودة - القاهرة - اعترف زعيم نظام كييف فلاديمير زيلينسكي في مقابلة صحفية، اليوم الأربعاء، بأن أوكرانيا ليس لديها القوة الكافية لـ "إعادة" شبه جزيرة القرم بالوسائل العسكرية.

وأشار زيلينسكي خلال حديثه مع شبكة "فوكس نيوز" إلى أنه "لا يمكننا أن نرمي بعشرات الآلاف من شعبنا إلى الموت من أجل إعادة شبه جزيرة القرم، ليس الأمر وكأننا نستطيع إعادتها والأسلحة في أيدينا".

وفي الوقت نفسه، أضاف زيلينسكي إلى أنه يود "إعادة" شبه جزيرة القرم إلى أوكرانيا "دبلوماسيا".

وفي أبريل الماضي، نقلت صحيفة "واشنطن بوست"، عن عضو في برلمان أوكرانيا لم تكشف هويته، أن وعود فلاديمير زيلينسكي بالعودة إلى حدود عام 1991 بعيدة عن الواقع ولا يمكن تحقيقها.

الجدير ذكره، أن شبه جزيرة القرم أعيد توحيدها مع روسيا في مارس 2014 بعد استفتاء شعبي تم تنظيمه هناك، عقب الانقلاب في أوكرانيا. وفي الاستفتاء كان 96.77% من المشاركين في شبه جزيرة القرم و95.6% في سيفاستوبول يؤيدون إعادة التوحيد مع روسيا.

وقد ذكرت موسكو مرارا أن سكان شبه جزيرة القرم اتخذوا القرار بشكل ديمقراطي، مع الامتثال الكامل للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وشدد الرئيس الروسي لفلاديمير بوتين على أن مسألة شبه جزيرة القرم مغلقة تماما.