مجزرة إسرائيلية في سوريا
استشهد 36 سوريًا وأصيب 50 آخرون، جراء عدوان إسرائيلي استهدف أبنية سكنية في مدينة تدمر بريف حمص الشرقي، وأدى أيضًا إلى أضرار مادية كبيرة.
ونقلت وكالة الأنباء السورية سانا، عن مصدر عسكري أنه "بعد ظهر اليوم شنّ العدو الإسرائيلي عدوانًا جويًا من اتجاه منطقة التنف مستهدفًا عددًا من الأبنية في مدينة تدمر بالبادية السورية".
وأضاف المصدر: "إن العدوان أدى إلى ارتقاء 36 شهيدًا وإصابة أكثر من 50 آخرين بجروح وإلحاق أضرار مادية كبيرة بالأبنية المستهدفة والمنطقة المحيطة".
وتنفذ إسرائيل منذ سنوات هجمات على أهداف داخل سوريا لكنها بدأت تكثيف هذه الضربات منذ السابع من أكتوبر 2023، والذي أعقبه اندلاع حرب غزة.
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