نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استشهاد 9 أشخاص وإصابة 65 في غارات إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - قالت مراسلة RT في لبنان، مساء يوم الأربعاء، إن 9 أشخاص قتلوا وأصيب 65 آخرون في غارات إسرائيلية على قضاء صور جنوب لبنان.

ونشر مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة في بيان أن حصيلة غير نهائية للغارات الإسرائيلية المعادية على قضاء صور.

وقال المركز إن شخصا أصيب في جويا، وسقط في معركة 8 قتلى و44 مصابا، وفي القليلة سقط قتيل واحد، فيما أصيب 20 آخرون في دبعال والعباسية ومجدل زون والمالكية والحنية والبازورية.

وفي وقت سابق، أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان عن حصيلة وتداعيات القصف الإسرائيلي على لبنان.

وأفاد المركز بأن عدد القتلى والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 3558 قتيلا و15123 جريحا.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي شن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.

وسياسيا، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكستين إن "اجتماع اليوم هو تقدم إضافي"، رافضا مناقشة نتيجة المفاوضات والنقاط العالقة علنا.

وأضاف "بحثنا وأنجزنا تقدما وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة"، مؤكدا أن "هناك تقدما وسنعمل أيضا مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة".