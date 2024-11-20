روسيا تهنئ لبنان بمناسبة الذكرى 81 للاستقلال

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أحمد جودة - القاهرة - بعث رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، يوم الأربعاء، ببرقية تهنئة لرئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، بمناسبة الذكرى 81 لاستقلال لبنان.

أكد فياتشيسلاف فولودين في البرقية "استمرار الحوار والتعاون بين برلماني البلدين لتعزيز التعاون الروسي اللبناني لمصلحة مواطني الدولتين".

ويحيي لبنان في الـ22 من نوفمبر 2024 الذكرى الـ 81 للاستقلال.

ونال لبنان استقلاله عن الانتداب الفرنسي في 22 نوفمبر 1943.