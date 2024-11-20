نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الصحة اللبنانية تعلن مقتل 3558 شخصًا وإصابة 15123 منذ بدء العدوان الإسرائيلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع لوزارة الصحة العامة في لبنان عن حصيلة وتداعيات القصف الإسرائيلي على لبنان.

وأضاف مركز عمليات طوارئ الصحة أن الغارات الإسرائيلية يوم الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 أسفرت عن مقتل 14 شخصا وإصابة 87 آخرين.

وأفاد المركز بأن عدد القتلى والجرحى منذ بدء العدوان الإسرائيلي بلغ 3558 قتيلا و15123 جريحا.

وبدأت إسرائيل منذ 23 سبتمبر الماضي شن سلسلة واسعة من الغارات لا تزال مستمرة حتى الساعة، استهدفت العديد من المناطق في جنوب لبنان والبقاع شرق لبنان والعاصمة بيروت والضاحية الجنوبية لبيروت وجبل لبنان وشمال لبنان.

وتقول إسرائيل إن من بين أهداف عملياتها في لبنان القضاء على قدرات حزب الله وضمان العودة الآمنة لعشرات الآلاف من النازحين من شمال إسرائيل.

وسياسيا، أكد المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط آموس هوكستين أن هناك تقدما بالمفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار، معلنا أنه سيتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة.

وفي تصريح بعد لقائه رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، قال هوكستين إن "اجتماع اليوم هو تقدم إضافي"، رافضا مناقشة نتيجة المفاوضات والنقاط العالقة علنا.

وأضاف "بحثنا وأنجزنا تقدما وسأتوجه إلى إسرائيل لمحاولة الوصول إلى خاتمة"، مؤكدا أن "هناك تقدما وسنعمل أيضا مع الإدارة الأمريكية الجديدة وسنبحث هذه الأمور مع الرئاسة الجديدة".