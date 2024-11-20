نعيم قاسم: حزب الله سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار

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أحمد جودة - القاهرة - قال نعيم قاسم، امين عام حزب الله، إن الحزب سيساهم بشكل فعال في الانتخابات الرئاسية بعد وقف إطلاق النار.

وأضاف قاسم، خلال كلمته أن إسرائيل اعتدت على العاصمة بيروت وردنا سيكون في وسط تل أبيب.

وتابع:" حصلت بعض التوغلات الإسرائيلية في بعض المناطق الحدودية في لبنان".

وكشف قاسم عن تلقي الجماعة مقترح وقف إطلاق النار الأميركي وأبدت ملاحظات قُدمت للمبعوث الأميركي.



