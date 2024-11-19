نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جنوب إفريقيا تتسلم من البرازيل رئاسة مجموعة الـ20 للعام 2025 في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سيريل رامافوزا رئيس جنوب إفريقيا، اليوم، عن تسلم رئاسة مجموعة العشرين للعام 2025 من نظيره البرازيلي لولا دا سيلفا، وذلك خلال الجلسة الختامية لقمة مجموعة العشرين، التي انعقدت في ريو دي جانيرو بالبرازيل على مدى يومين.

وكانت القمة انطلقت، أمس الاثنين، وتضمنت انعقاد جلستي عمل حول "الشمول الاجتماعي ومكافحة الفقر والجوع"، و"إصلاح مؤسسات الحوكمة العالمية"، في اليوم الأول للقمة، وجلسة عمل ثالثة اليوم حول "تحول الطاقة في إطار التنمية المستدامة".

وتتولى جنوب إفريقيا رئاسة مجموعة العشرين لعام 2025 ثم الولايات المتحدة لعام 2026، وتنعقد قمة مجموعة العشرين مرة كل عام.