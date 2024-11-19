نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ميقاتي: نعتزم وقف العدوان على لبنان وحفظ السيادة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، اليوم الثلاثاء، أن أولوية الحكومة اللبنانية، هي وقف إطلاق النار والعدوان على لبنان وحفظ السيادة اللبنانية على الأراضي اللبنانية كافة، وكل ما يحقق هذا الهدف له الأولوية.

وخلال لقائه الموفد الرئاسي الأمريكي آموس هوكستين، استعرض ميقاتي، مساعي التي يقوم بها الموفد الأمريكي لوقف إطلاق النار وتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701.

وشدد ميقاتي - خلال اللقاء - على تطبيق القرارات الدولية الواضحة، وتعزيز سلطة الجيش في الجنوب، مشيرا إلى أن الهم الأساس لدى الحكومة اللبنانية، هو عودة النازحين سريعا إلى قراهم وبلداتهم ووقف حرب الإبادة الإسرائيلية والتدمير العبثي الحاصل للبلدات اللبنانية.