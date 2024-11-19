العالم اليوم - "روبلوكس".. ميزات جديدة بهدف "حماية الأطفال"

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 19 نوفمبر 2024 12:25 مساءً - أعلنت الشركة الناشرة للعبة "روبلوكس" عن ميزات جديدة من شأنها تعزيز حماية اللاعبين الصغار في منصتها، من بينها تصنيف المحتوى وتشديد رقابة الأهل.

وفي حين يسعى هذا العالم الافتراضي إلى توسيع قاعدة مستخدميه بين المراهقين والشباب، لا يزال من تقل أعمارهم عن 13 سنة يمثلون غالبية اللاعبين.

ووفقا للميزات الجديدة، باتت "روبلوكس" تتيح لأهالي المستخدمين دون سن 13 عاما، من خلال حساباتهم الخاصة وهواتفهم الذكية، متابعة نشاط أطفالهم على المنصة، من دون الحاجة إلى استخدام حسابات الأطفال أو أجهزتهم.

كما أصبح الأهل قادرين على التحكم في الوقت الذي يمضيه أولادهم في اللعبة، وفي قائمة الحسابات التي يتواصلون معها، بحسب بيان نشرته الشركة في موقعها الإلكتروني.

كذلك لن يعود بإمكان اللاعبين دون سن 13 عاما التواصل مع مستخدمين آخرين خارج الألعاب و"التجارب"، وهي برامج ينشئها مستخدمو الإنترنت.

وابتكرت "روبلوكس" نظام تصنيف لهذه "التجارب"، يحدد أنواع المحتويات التي قد تكون غير مناسبة للأطفال.

وينبغي على منشئي "التجارب" توفير معلومات بشأن المحتوى، أهمها ما إذا كان يتضمن أي عنف أو دماء أو لغة غير مناسبة أو كحول، حتى تتمكن المنصة من منحه تصنيفا وتوصية عمرية.

عن "روبلوكس"