نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي يعلن اعتراض 3 مسيرات في الجليل الغربي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلن سلاح الجو الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، اعتراض 3 طائرات مسيرة عقب تفعيل صفارات الإنذار في منطقة الجليل الغربي، قادمة من جهة الأراضي اللبنانية.

وقال الجيش في بيان: "في أعقاب الإنذارات التي تم تفعيلها قبل قليل في منطقة الجليل الغربي، اعترض سلاح الجو بنجاح ثلاث مسيرات اخترقت المجال الجوي الإسرائيلي من لبنان"، وأشار البيان إلى أنه "تم تفعيل الإنذارات بشأن إطلاق صواريخ بسبب احتمال سقوط شظايا نتيجة الاعتراض".

هذا وأعلن "حزب الله" اليوم، أنه اشتبك مع جنود للجيش الإسرائيلي، بعد إيقاعهم في كمين عند الأطراف الشرقية لبلدة شمع، بالأسلحة الرشاشة والقذائف الصاروخية من مسافة صفر ما أدى إلى وقوع إصابات مؤكدة في صفوف القوات الإسرائيلية.

وفي سياق متصل، أعلنت حركة "أنصار الله" الحوثيين استهداف عدد من المواقع العسكرية والحيوية الإسرائيلية في يافا وعسقلان بعدد من الطائرات المسيرة.

ولفتت الحركة إلى أنها "نفذت العملية بعدد من الطائرات المسيرة وحققت أهدافها بنجاح"، مشددة على أن "القوات المسلحة اليمنية وردا على جرائم العدو الصهيوني في غزة ولبنان سوف تواصل عملياتها العسكرية وإن هذه العمليات لن تتوقف إلا بوقف العدوان ورفع الحصار عن قطاع غزة ووقف العدوان على لبنان".