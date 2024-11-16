نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد: آثار القصف الإسرائيلي اليوم بالضاحية الجنوبية ببيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أظهر مقطع فيديو حصل عليه موقع دوت الخليج، مشاهد لآثار الدمار اليوم على الضاحية الجنوبية ببيروت جراء غارات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

‏الجيش الإسرائيلي يصدر تحذيرا إلى سكان 15 بلدة في جنوب لبنان ويطلب منهم الإخلاء

وأصدر ‏الجيش الإسرائيلي، تحذيرا إلى سكان 15 بلدة في جنوب لبنان ويطلب منهم الإخلاء.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.