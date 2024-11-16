العالم اليوم - مصر.. كشف ملابسات قضية "مخدر اغتصاب الفتيات"

انتم الان تتابعون خبر مصر.. كشف ملابسات قضية "مخدر اغتصاب الفتيات" من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في السبت 16 نوفمبر 2024 03:25 مساءً - كشفت مصادر أمنية كواليس القبض على إعلامية وصانعة محتوى، وصديقها الأجنبي، داخل فيلا في التجمع الخامس بالقاهرة، وبحوزتهما مخدرات بـ145 مليون جنيه.

وقالت المصادر، لصحيفة "المصري اليوم"، إن "عملية الضبط تمت بعد التأكد من التحريات واستئذان النيابة العامة، حيث أشارت المعلومات إلى تورط الإعلامية الشهيرة، والتي تقدم محتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، في عمليات الاتجار بالمخدرات".

وأضافت: "عقب التأكد من التحريات تم ضبطها داخل مسكنها وصديقها (أجنبي الجنسية) بحوزتهما أكثر من 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP بالقاهرة، قدرت القيمة المالية للمواد المخدرة بقرابة 145 مليون جنيه".

وقررت النيابة العامة بالقاهرة الجديدة إرسال عينة من المواد المضبوطة، للمعمل الكيميائي، للتأكد من نوع المخدر، وإعداد تقرير مفصل عنها.

وكانت وزارة الداخلية قالت، في بيان لها، صباح السبت: "إدراكًا من الوزارة بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدي الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظًا على النشء، فقد أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام أحد العناصر الإجرامية ويحمل جنسية إحدى الدول، بالاتجار في مخدر GHP المعروف بمخدر اغتصاب الفتيات عبر شرائه من أحد المواقع الإلكترونية بإحدى الدول ثم شحنه لدولة أخرى تمهيدًا لتهريبه إلى داخل البلاد داخل عبوات مثبت عليها ملصق لإحدى شركات النظافة إمعانًا منه في عمليات التمويه وذلك لترويجه بين أوساط الشباب وتحقيق أرباح مالية غير مشروعة".

وأضافت الوزارة: "عقب تقنين الإجراءات، تم ضبطه وبحوزته 180 لتر من مخدر اغتصاب الفتيات GHP، وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى، كما أمكن تحديد وضبط إحدى المتعاملات معه صانعة محتوى عبر مواقع التواصل الاجتماعى «لها معلومات جنائية» لقيامها بترويج المخدر بين أوساط الشباب نظير مقابل مادى، وعُثر بحوزتها على زجاجة تحتوى بداخلها كمية من مادة GHP المخدرة- عدد من الأقراص المخدرة".

وتابعت: "هذا وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بـ145 مليون جنيه تقريبًا، تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق".