نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏إعلام إسرائيلي: قذيفة أطلقها حزب الله تسبّب أضرارًا في ممتلكات في بلدة "يعرا" في الجليل الأعلى في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد ‏إعلام إسرائيلي، بأن قذيفة أطلقها حزب الله تسبّب أضرارًا في ممتلكات في بلدة "يعرا" في الجليل الأعلى.

وقد أعلن ‏الجيش الإسرائيلي، تنفيذ ضربات دقيقة على أهداف عسكرية في إيران.

وقالت ‏مصادر، إن الضربة الإسرائيلية كانت مكونة من عدة مراحل وهدفها التدمير التام للدفاعات الجوية الإيرانية.

وفي وقت سابق، أعلن التلفزيون الرسمي الإيراني عن إطلاق 200 صاروخ باتجاه إسرائيل في هجومٍ هو الأكبر من نوعه منذ فترة.

وأكدت وسائل إعلام متعددة، أن هذه الصواريخ استهدفت مواقع عسكرية إسرائيلية حساسة، مما يزيد من احتمال تصاعد الصراع في المنطقة.