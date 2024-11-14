نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مسؤول فرنسي يهاجم بعنف ماكرون وساركوزي وهولاند لحضورهم مباراة إسرائيل - فرنسا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس لجنة المالية في البرلمان الفرنسي إريك كوكرال أن قبول استقبال مباراة إسرائيل-فرنسا، وحضور الرئيس إيمانويل ماكرون، يعتبر رسالة غير مشرفة نظرا لما يحدث في غزة ولبنان.

وقال إريك كوكرال خلال تجمع حاشد: "لا أشعر بالفخر باحتضان مقاطعتي للفريق الإسرائيلي".

وأضاف: "نعتبر أن قبول استقبال المباراة وحضور الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الحكومة ووزير الداخلية إضافة إلى الرئيسين السابقين ساركوزي وهولاند، هو رسالة لإسرائيل مفادها: يا نتنياهو واصل مجازرك وجرائمك في غزة ولبنان فرنسا تستقبل فريقكم ومهتمة بالمقابلة لا بالمجازر والإبادة".

وأوضح إريك كوكرال: "نعتبر حضور ماكرون للمباراة رسالة غير مشرفة نظرا لما يحدث لقاء كل القرارات الأممية والمحكمتين الجنائية والعدل الدولية، وهي تمثل سياسة الكيل بمكيالين، حيث نتذكر أن الفريق الروسي حظر من المشاركة في الألعاب الأولمبية".

وأكد على مواصلة التظاهر والدعوة لمقاطعة الحكومة الإسرائيلية لردعها.

وشهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات مؤيدة للفلسطينيين في ساحة سان دوني عشية المباراة وسط استنفار أمني قبل المباراة.

في إطار دوري الأمم الأوروبية، تستضيف فرنسا، اليوم الخميس، منتخب إسرائيل والذي سيلعب ضد منتخبها، وسط إجراءات أمنية استثنائية، في ظل القصف المتواصل على غزة ولبنان، وبعد أسبوع من أعمال العنف التي وقعت في العاصمة الهولندية أمستردام، على هامش مباراة مكابي تل أبيب ضد أياكس.

ووفقا لصحيفة "لوموند" الفرنسية أصبح تأمين هذه المباراة والتي ستقام في ملعب فرنسا، في منطقة سان دوني أحد ضواحي العاصمة باريس، مشكلة كبيرة، حيث استشهدت الصحيفة بوصف قائد شرطة باريس، لوران نونيز، المباراة بأنها "عالية الخطورة".