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أحمد جودة - القاهرة - ذكرت مصادر سورية أنه سُمع دوي انفجارين في العاصمة دمشق مساء اليوم الخميس، حيث استهدف الأول حي المزة، بينما استهدف الثاني مبنى في منطقة قدسيا.

وأوضحت المصادر السورية أن هناك أنباء أولية عن هجوم إسرائيلي استهدف حي المزة على أطراف العاصمة دمشق من جانبها، نقلت وكالة الأنباء السورية عن مراسلها أنه سمع دوي انفجار في دمشق، وأن التحقيق جارٍ لمعرفة طبيعته.

هجوم إسرائيلي يسفر عنه مقتل 4 أشخاص

ووفقًا للمرصد السوري لحقوق الإنسان، أسفر الهجوم الذي استهدف حي المزة عن مقتل 4 أشخاص. وأشار المرصد إلى أن الهجوم استهدف شقة سكنية في المنطقة.

من جهتها، أفادت إذاعة الجيش الإسرائيلي بأن "الهجوم الإسرائيلي على دمشق استهدف المقر الرئيسي لحركة الجهاد".

ويُذكر أن حي المزة، الذي يضم مقرات أمنية ومكاتب للأمم المتحدة، تعرض لعدة غارات في الفترة الأخيرة يُنسب تنفيذها إلى إسرائيل.

كما تناولت وسائل الإعلام السورية الرسمية تقارير عن "ضربة إسرائيلية استهدفت مبنى سكنيًا في منطقة قدسيا غربي دمشق".

عاجل- سوريا.. ضربات جوية إسرائيلية تستهدف العاصمة دمشق في هجومين متتاليين

هجوم ثالث يستهدف حمص

في وقت سابق، تمكنت الدفاعات الجوية السورية من التصدي لهدف "معاد" في الأجواء الجنوبية لمدينة حمص.

وأفاد موقع "الوطن أون لاين" بوقوع "عدوان صهيوني على عدة مواقع في مدينة القصير بريف حمص الجنوبي".

ونقل الموقع عن مصدر مطلع قوله إن "العدوان الصهيوني أسفر عن إصابات وأضرار مادية في عدة مواقع بمدينة القصير بريف حمص الجنوبي".