عاجل - موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024: تفاصيل الدفعة 84 وقيمة الدعم

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أحمد جودة - القاهرة - تواصل الحكومة السعودية جهودها لدعم المواطنين عبر برنامج حساب المواطن، الذي يهدف إلى توفير الاحتياجات الأساسية وتحسين مستوى المعيشة. وفي هذا السياق، أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موعد صرف الدفعة 84 من حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024، حيث تصدر هذا الإعلان اهتمامات السعوديين عبر منصات التواصل الاجتماعي لمعرفة تفاصيل الصرف والأسباب المحتملة لتوقف الدعم عن بعض المستفيدين.

موعد صرف حساب المواطن لشهر نوفمبر 2024

أكدت وزارة الموارد البشرية أن إيداع الرواتب للمستفيدين سيبدأ يوم الأحد، الموافق 10 نوفمبر 2024. كما أوضحت الوزارة أنه لا توجد زيادات جديدة في هذه الدفعة، وأنه في حال اتخاذ أي قرار بخصوص التعديلات سيتم الإعلان عنه رسميًا، مما يوفر الشفافية والوضوح للمواطنين بشأن مستحقاتهم المالية.

أسباب توقف دعم حساب المواطن لبعض المستفيدين

رغم استمرارية البرنامج، واجه بعض المستفيدين توقفًا في الدعم الشهري لعدة أسباب تتعلق بعدم الالتزام بتحديث البيانات أو توفير المعلومات الصحيحة، ومنها:

عدم تحديث البيانات ضمن المهلة المحددة.

تقديم معلومات غير دقيقة تؤثر على استحقاق الدعم.

مغادرة المستفيد المملكة لمدة تتجاوز ثلاثة أشهر.

تجاوز دخل المستفيد الحد الأقصى المحدد للبرنامج.

هذه الأسباب تهدف إلى تنظيم صرف الدعم وضمان وصوله لمن هم أكثر استحقاقًا، كما تنبه الوزارة المواطنين بأهمية تحديث بياناتهم بانتظام لتجنب وقف الإعانات.

قيمة دعم حساب المواطن لعام 1446هـ

حسب ما أعلنته الوزارة، يتم صرف دعم حساب المواطن بناءً على فئات المستفيدين، وتأتي القيم كالتالي:

العائل الرئيسي: 720 ريال سعودي شهريًا.

الأفراد أقل من 18 عامًا: 215 ريال سعودي.

الأفراد أكثر من 18 عامًا: 360 ريال سعودي.

هذه القيم تتماشى مع أهداف البرنامج في تقديم المساعدة المباشرة وتخفيف العبء عن الأسر السعودية في ظل التحديات الاقتصادية.