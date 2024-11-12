نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الخارجية الأمريكية: جنود من كوريا الشمالية ينضمون لروسيا في الحرب ضد أوكرانيا في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أن قوات من كوريا الشمالية بدأت الاشتراك في عمليات قتالية بصفوف القوات الروسية، معبرة عن قلقها من استعانة روسيا بكوريا الشمالية لإرسال جنود؛ للمشاركة في حربها على أوكرانيا.

وفي هذا السياق، أكد فيدانت باتيل نائب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية في إفادة للصحفيين، أن "كوريا الشمالية أرسلت أكثر من 10 آلاف جندي إلى شرق روسيا وانتقل أغلبهم إلى منطقة كورسك في أقصى الغرب، حيث بدأوا الاشتراك في عمليات قتالية في صف القوات الروسية".