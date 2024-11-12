جونسون يعترف: بريطانيا قد ترسل قوات لأوكرانيا

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أحمد جودة - القاهرة - أكد رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون، اليوم، أن بلاده قد ترسل قوات إلى أوكرانيا.

وأضاف جونسون، في مقابلة مع قناة "جي بي نيوز" التلفزيونية، أن المملكة المتحدة قد ترسل قوات إلى أوكرانيا إذا قطع الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، التمويل عن كييف.

ونقلت القناة عنه، قوله: "لماذا ندعم الأوكرانيين؟ وإلا فإن أمننا الجماعي سيتقوض بشكل خطير من خلال إحياء روسيا، التي تهدد أجزاء مختلفة من أوروبا، وبعد ذلك سنضطر إلى دفع تكاليف وإرسال قوات بريطانية للمساعدة في الدفاع عن أوكرانيا".

وتابع أن دعم كييف يعد "استثمارا جيدا" لأنه بخلاف ذلك سيتعين على أوروبا أن تواجه تهديدا أكبر، خاصة بالنسبة لجورجيا ودول البلطيق.

ووفقا له، فإن عواقب هزيمة أوكرانيا ستكون محسوسة أيضا في منطقة المحيط الهادئ، في بحر الصين الجنوبي.