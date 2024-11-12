نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر غدا.. ترامب يزور الكونجرس الأمريكي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفاد مايك جونسون رئيس مجلس النواب الأمريكي، اليوم الثلاثاء، أن الرئيس المُنتخب دونالد ترامب سيقوم غدا الأربعاء، بأول زيارة له إلى مبنى الكابيتول (الكونجرس) الأمريكي، وذلك للاجتماع مع قادة الحزب الجمهوري الذين سيُكلفون بدفع أجندة الإدارة القادمة لعام 2025.

وأضاف جونسون، وهو نائب عن ولاية لويزيانا في تصريحات للصحفيين اليوم الثلاثاء، أنه يتوقع أن يُعقد الاجتماع مع ترامب صباح غد قبل أن يتوجه الأخير إلى البيت الأبيض للاجتماع مع الرئيس الأمريكي جو بايدن.

وتابع "سيكون اجتماعا رائعا ولحظة مميزة لنا جميعا، هناك الكثير من الحماسة والطاقة هنا، ونحن ممتنون جدا لجهود الرئيس ترامب التي بذلها للفوز في الانتخابات".

ومن المقرر أن تتم زيارة ترامب إلى مبنى الكابيتول في يوم مزدحم بالنسبة لأعضاء الكونجرس الجدد الذين سيتولون مناصبهم رسميا في شهر يناير المقبل.