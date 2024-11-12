نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الملك تشارلز يمنح عاهل البحرين وسام فارس الصليب الأعظم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - منح الملك تشارلز الثالث ملك المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية، اليوم الثلاثاء، الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البحرين، وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري".

ويعد وسام "فارس الصليب الأعظم الملكي الفيكتوري" من أعلى الأوسمة التي يمنحها ملك المملكة المتحدة.

وبهذه المناسبة؛ أعرب ملك البحرين عن جزيل شكره وتقديره للملك تشارلز الثالث على هذا الوسام، متمنيا له موفور الصحة والسعادة، وللمملكة المتحدة وشعبها دوام التقدم والازدهار.

كما أشاد بالعلاقات التاريخية المتجذرة بين مملكة البحرين والمملكة المتحدة، والتي ترتكز على أسس راسخة من التفاهم والتعاون المشترك.