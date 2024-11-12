نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محملة بـ 40 طنًا.. الإمارات تُرسل الطائرة الإغاثية الـ18 إلى بيروت في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الإمارات، اليوم الثلاثاء، عن إرسال الطائرة الثامنة عشرة من المساعدات الإغاثية العاجلة محملة بـ40 طنًا من المواد والمستلزمات الطبية الضرورية دعمًا للأشقاء اللبنانيين.

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، ومتابعة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وإشراف الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس مجلس الشؤون الإنسانية الدولية.

وفي إطار الحملة المجتمعية "الإمارات معك يا لبنان"؛ تواصل دولة الإمارات أدوارها الإنسانية العالمية الرائدة في الاستجابة الفورية لدعم الشعب اللبناني الشقيق في ظل الظروف المُلحة بسبب الأزمة الحالية.

هذا وتعمل كافة المؤسسات الإنسانية والجمعيات الخيرية الإماراتية المانحة على توفير الاحتياجات الأساسية والمواد الإغاثية اللازمة من المواد الطبية والطرود الغذائية والمستلزمات الإيوائية للمتأثرين والجرحى والمصابين، وبالتنسيق مع المنظمات الدولية المعنية مثل منظمة الصحة العالمية (WHO) والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، والاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر (IFRC).

وأكد سلطان محمد الشامسي، مساعد وزير الخارجية لشؤون التنمية والمنظمات الدولية عضو مجلس الشؤون الإنسانية الدولية، على استمرار دولة الإمارات قيادةً وحكومةً وشعبًا بدعم الشعب اللبناني الشقيق لضمان التعافي المبكر وتحقيق الأمن والاستقرار وتوفير المواد الأساسية من الأدوية والمستلزمات الطبية المتنوعة في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة.

ودأبت دولة الإمارات منذ قيامها على يد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، على بذل الخير والعطاء والمساعدة، لا سيما في مثل هذه الأوقات الحرجة التي تشهدها المنطقة.

وأشار إلى أن دولة الإمارات بتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، تأتي في مقدمة دول العالم نحو الوقوف مع المتضررين ومساعدة المحتاجين ومد يد العون للمنكوبين جراء الحروب والصراعات والكوارث والأزمات، منوهًا بأن الدولة ستواصل دعمها الإغاثي للأشقاء اللبنانيين سواءً للمتأثرين منهم في لبنان أو للبنانيين اللاجئين إلى سوريا، حيث توفر دولة الإمارات كافة الاحتياجات الأساسية والمواد الضرورية اللازمة، وهو ما يعكس الالتزام الإنساني للدولة ونهجها الراسخ في تقديم المساعدة للمتضررين أينما كانوا وفي كل الظروف والأزمات.