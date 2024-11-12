الأمين العام للأمم المتحدة يوبخ ترامب خلال قمة المناخ كوب29

حمدي عبدالله - القاهرة في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 04:30 مساءً - أكد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، في كلمة له أمام مندوبي قمة المناخ (كوب 29) اليوم الثلاثاء المنعقدة في باكو بأذربيجان، على أهمية التحرك لحماية المناخ العالمي من التغيرات المدمرة، ووفق ما ذكرت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية.

وقال جوتيريش: "الصوت الذي تسمعونه هو صوت دقات الساعة"، في إشارة إلى مرور الوقت سريعًا وضرورة التحرك الفوري.

ولفت إلى أهمية الدخول في مفاوضات لوقف التدهور المناخي.

ووصف ما مر به العالم العام الماضي دون تقدم بأنه "درس حول تدمر المناخ" في إشارة إلى الأعاصير والأشخاص الذين لقوا حتفهم أو انهاروا بسبب الحرارة الشديدة والأطفال الذين ذهبوا إلى الفراش جوعى بسبب الجفاف.

وأكد أن من مصلحة كل دولة ــ غنية كانت أو فقيرة ــ أن تفي بتعهداتها ببناء مصادر الطاقة المتجددة والتحول بعيداً عن الوقود الأحفوري.

وقال جوتيريش "إن كل هذه الكوارث وغيرها تتفاقم بسبب تغير المناخ الناجم عن أنشطة الإنسان، ولا توجد دولة بمنأى عن ذلك".

ورغم هذه التحذيرات المروعة، قدم جوتيريش رسالة تفاؤلية بشأن الطاقة النظيفة، مؤكدا أن "أي حكومة لا تستطيع إيقافها" في توبيخ ضمني للرئيس المنتخب دونالد ترامب.

وقال "إن مضاعفة الاعتماد على الوقود الأحفوري أمر سخيف"، مضيفا "إن ثورة الطاقة النظيفة قد بدأت".