‏مصادر ألمانية: المستشار أولاف شولتس سيواجه تصويتًا على الثقة في البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر

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أحمد جودة - القاهرة - قالت ‏مصادر ألمانية، إن المستشار أولاف شولتس سيواجه تصويتًا على الثقة في البرلمان بتاريخ 16 ديسمبر.

وفي سياق آخر، قد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.