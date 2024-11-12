نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ‏رويترز عن مصدر مطلع: ترامب يختار "كريستي نوم" لتولي منصب وزيرة الأمن الداخلي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أفادت وكالة ‏رويترز عن مصدر مطلع، بأن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، اختار {كريستي نوم} لتولي منصب وزيرة الأمن الداخلي.

وقد أعلن المرشح الجمهوري دونالد ترامب، فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وفتحت مراكز الاقتراع أبوابها يوم الثلاثاء في جميع أنحاء الولايات المتحدة، مع توقيتات مختلفة نظرًا لامتداد البلاد عبر ست مناطق زمنية.

وشهدت الانتخابات منافسة حامية بين دونالد ترامب، مرشح الحزب الجمهوري، وكامالا هاريس، مرشحة الحزب الديمقراطي.

وبلغ عدد المواطنين المؤهلين للتصويت نحو 230 مليون ناخب، إلا أن ما يقارب 160 مليونًا فقط منهم مسجلون للتصويت.