الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفة

الاحتلال يعتقل 15 فلسطينياً من الضفةاعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ مساء أمس وحتى اليوم، 15 فلسطينيا من الضفة الغربية، بينهم شقيقان، ومعتقلون سابقون.

وأفاد نادي الأسير وهيئة شؤون الأسرى والمحررين في بيان مشترك بأن عمليات الاعتقال توزعت على محافظات الخليل، رام الله، قلقيلية، نابلس، سلفيت، والقدس، رافقتها عمليات تخريب وتدمير واسعة في منازلهم إلى جانب عمليات التحقيق الميداني والتي تصاعدت مؤخرا تحديدا في محافظة الخليل.

يشار إلى أن عدد حالات الاعتقال منذ بدء حرب الإبادة المستمرة والعدوان الشامل، ارتفع إلى أكثر من 11 ألفا و700 فلسطيني من الضفة بما فيها القدس.

كما يواصل الاحتلال اعتقال الفلسطينيين من غزة وتحديدا من الشمال، وينفذ جريمة الإخفاء القسري بحقهم، ويرفض الإفصاح بشكل كامل عن هوياتهم وأماكن احتجازهم، علما بأن المؤسسات المختصة ومنذ بدء حرب الإبادة لم تتمكن من حصر حالات الاعتقال من غزة والتي تقدر بالآلاف.

وتأتي حملات الاعتقال في ظل جريمة حرب الإبادة المستمرة، التي يشنها الاحتلال على أبناء الشعب الفلسطيني، كعملية انتقامية تندرج في إطار جريمة (العقاب الجماعي)، إذ شكلت عمليات الاعتقال، ولا تزال أبرز السياسات الثابتة والممنهجة التي يستخدمها الاحتلال، لتقويض أي حالة مقاومة متصاعدة ضده.