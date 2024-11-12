نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شيخ الأزهر يلتقي الرئيس العراقي ويؤكدان على وحدة الصف الإسلامي لوقف العدوان على غزة ولبنان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - التقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف ورئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الثلاثاء، بالرئيس العراقي عبداللطيف رشيد على هامش قمة المناخ COP29 التي تقام في أذربيجان.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون بين الأزهر الشريف والجمهورية العراقية وبحث سبل توحيد الجهود الإسلامية.

أكد شيخ الأزهر خلال اللقاء على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع الأزهر بالشعب العراقي، مشيرًا إلى تطلعه لزيارة العراق قريبًا، معبرًا عن تقديره لإسهامات علماء العراق عبر العصور في دعم العلوم الإسلامية والعربية.

وأكد فضيلته على أهمية وحدة الصف الإسلامي والعربي في مواجهة التحديات المعاصرة، وفي مقدمتها العدوان على غزة ولبنان، داعيًا الأمة الإسلامية للتمسك بقيم التضامن والرحمة التي أوصى بها النبي ﷺ.

كما أشار شيخ الأزهر إلى حرصه على إشراك الدول الإسلامية وكافة المرجعيات الدينية والعلماء من مختلف المذاهب في فعاليات المؤتمر الإسلامي-الإسلامي، الذي سيعقد في مملكة البحرين مطلع العام المقبل.

وأشاد الرئيس العراقي بأهمية هذا المؤتمر في جمع علماء الأمة على طاولة واحدة، مؤكدًا أن العراق سيحرص على تمثيل مميز في هذا الحدث.

من جانبه، أعرب الرئيس عبداللطيف رشيد عن تقدير القيادة العراقية لمواقف شيخ الأزهر الداعمة لغزة، مشيرًا إلى أهمية التضامن العربي والإسلامي في مواجهة التحديات، ومؤكدًا أن العراق سيبقى داعمًا للحقوق الفلسطينية حتى تحقيق دولة مستقلة وعاصمتها القدس الشريف.