نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة طارئة لمناقشة المجاعة في شمال غزة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يعقد مجلس الأمن الدولي، مساء اليوم الثلاثاء، جلسة طارئة لبحث الأزمة الإنسانية المتفاقمة والمجاعة المحتملة في شمال قطاع غزة، وذلك بطلب من الجزائر، وغيانا، وسلوفينيا، وسويسرا، حسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

تحذيرات من مجاعة وشيكة

جاءت هذه الدعوة في أعقاب تقرير صادر عن لجنة مراجعة المجاعة التابعة للتصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي، الذي حذرت فيه من "احتمال وشيك وكبير" لحدوث مجاعة في مناطق شمال غزة.

وأشار التقرير إلى أن الأوضاع المتدهورة بسرعة في القطاع، بما في ذلك النزوح على نطاق واسع، وتدهور البنية التحتية، وانخفاض التدفقات التجارية والمساعدات الإنسانية، تهدد بوقوع أزمة غذائية حادة.

وفي هذا السياق، أكد جان مارتن باور، مدير تحليل الأمن الغذائي والتغذية لدى برنامج الأغذية العالمي، أن الوضع في غزة قد وصل إلى مرحلة خطيرة حيث قد تكون المجاعة "تحدث بالفعل أو أنها وشيكة" في أجزاء من شمال القطاع، مشيرًا إلى أن تصريحات لجنة مراجعة المجاعة "نادرة للغاية"، مما يعكس خطورة الوضع.

دور الأونروا وتحذيراتها

حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" من المجاعة المحتملة في القطاع، حيث قال المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، إن المجاعة قد تصبح واقعًا في محافظة شمال غزة، مؤكدًا أن إسرائيل استخدمت "الجوع كسلاح" عبر تقييد إمدادات الطعام، ما يعرض السكان للخطر.