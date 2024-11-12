‏رئيس دولة الإمارات يبحث مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر COP29 القضايا الإقليمية والدولية المشتركة

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أحمد جودة - القاهرة - بحث ‏رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، مع عدد من رؤساء الوفود المشاركين في مؤتمر COP29 القضايا الإقليمية والدولية المشتركة مؤكدين أهمية العمل على تعزيز السلام والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وافتُتح أمس مؤتمر الأطراف COP29 في العاصمة الأذربيجانية باكو، بمشاركة رؤساء دول ووفود عالمية للاتفاق على خطوات ملموسة لمواجهة تحديات تغير المناخ.

ويهدف المؤتمر إلى تعزيز الالتزام الدولي تجاه تحقيق الاستقرار المناخي، دعم التحول للطاقة النظيفة، وتطوير استراتيجيات مرونة مناخية.