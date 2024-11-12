العالم اليوم - ترامب يختار حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية وزيرة للأمن الداخلي

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شهد محمد - ابوظبي في الثلاثاء 12 نوفمبر 2024 11:26 صباحاً - نقلت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية عن مصدرين، الثلاثاء، أن الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب اختار حاكمة ولاية داكوتا الجنوبية كريستي نوم لتولي حقيبة الأمن الداخلي في الإدارة الجديدة.

كريستي نوم، التي كان يُنظر إليها في مرحلة ما على أنها مرشحة محتملة لمنصب نائب الرئيس الجمهوري ترامب، تقضي حاليا فترة ولايتها الثانية لمدة 4 سنوات حاكمة لولاية داكوتا الجنوبية بعد تحقيقها فوزا ساحقا في إعادة انتخابها في عام 2022.

وذاع صيتها على مستوى الولايات المتحدة بعد رفضها إصدار أمر ملزم بارتداء الكمامة على مستوى الولاية خلال جائحة كوفيد-19.

ومع ذلك، مرت نوم بفترة صعبة سياسيا استمرت لبضعة أشهر هذا العام.

وواجهت نوم رد فعل عنيفا واسع النطاق في أبريل من هذا العام عندما كتبت في مذكراتها أنها أطلقت النار على كلب "غير مستجيب للتدريب" في مزرعة عائلتها كانت "كرهته"، وبعدها قال بعض مستشاري ترامب إنهم يعتقدون أن أسهم نوم تراجعت في نظر الرئيس السابق في الوقت الذي كانت فيه لا تزال مرشحة لمنصب نائب الرئيس.

ولم تستجب حملة ترامب ومكتب نوم لطلبات التعليق خارج ساعات العمل الرسمية.

ووزارة الأمن الداخلي مسؤولة عن كل شيء بدءا من حماية الحدود والهجرة حتى التعامل مع الكوارث وجهاز الخدمة السرية.

وعين ترامب الإثنين توم هومان "مسؤولا كبيرا مكلفا بشؤون الحدود" في إدارته. وقال هومان إنه سيعطي الأولوية لترحيل المهاجرين غير الشرعيين الذين يشكلون تهديدا على السلامة العامة والأمن القومي.

وقالت مصادر لرويترز إن من المتوقع أن يعين ترامب السيناتور الأميركي ماركو روبيو وزيرا للخارجية.